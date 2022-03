Jan den Dunnen naast wethouder nu ook informateur in laren

Wethouder Jan den Dunnen wordt informateur in de gemeente Laren. Dat maakt lijsttrekker van Larens Behoud Karel Loeff bekend in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

De partij Larens Behoud is ondanks het inleveren van twee zetels wel de grootste partij van het dorp gebleven. Daardoor mag de partij de eerste stapjes doen in de politieke paringsdans om een college te vormen.

In die eerste stap is besloten om Den Dunnen informateur te maken. In het interview waarin lijsttrekker Karel Loeff terugblikt op de verkiezingsuitslagen maakt hij dat bekend.

"Hij krijgt de brede opdracht om in kaart te brengen waar de grote punten liggen en waar partijen samen kunnen werken", zegt Loeff.

De lijsttrekker hoopt vóór de zomer een college te vormen.

Eemnes

De van oorsprong Eemnesser Jan den Dunnen werd eind 2020 gevraagd wethouder in Laren te worden. Dit om de opgestapte Karin van Hunnik op te volgen.

Sinds dat moment heeft hij de leiding over de dossiers als: Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en Sociaal Domein. Hiervoor was hij al wethouder in Eemnes met dezelfde dossiers.

Luister het hele interview met Karel Loeff terug via deze link.