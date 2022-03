20-jarige man krijgt 100 uur taakstraf voor poging tot doodslag met samurai zwaard

Op 21 september vorig jaar ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en de 20-jarige man. Bij de ruzie trokken ze allebei een mes, waarna de verdachte ook met het mes ging zwaaien. Uiteindelijk kreeg de verdachte een samurai zwaard in handen en maakte met het zwaard zwaaiende en stekende bewegingen, daarbij werd het been van het slachtoffer geraakt.

Volgens de rechtbank is het een "gelukkig toeval" dat het slachtoffer niet ernstig gewond is geraakt. De advocaat van de verdachte opperde dat het ging om zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zij verklaren dat de verdachte schuldig is aan poging tot doodslag.