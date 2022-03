Documentaire voetbalclub SC 't Gooi, met nieuwe beelden van Johan Cruijff, in première

Betaald voetbal, nieuw ontdekte beelden van Johan Cruijff en holocaustslachtoffer Joop Schaap. Dat passeert allemaal de revue in de nieuwe documentaire over voetbalclub SC 't Gooi. Vanmorgen gaat 'SC 't Gooi: een bewogen geschiedenis' in première in het Filmtheater Hilversum. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertelt maker Maurice Ramaekers wat deze geschiedenis zo bewogen maakt.

Eén van de unieke ontdekkingen die tijdens het filmen is gemaakt is de ontdekking van nog niet ontdekte bewegende beelden van Johan Cruijff uit 1968. "Voorzitter John de Mol sr. had Cruijff bereid gevonden om het nieuwe jeugdhonk te openen."

Daarom besloot Ramaekers clubarchivaris Hans Swierstra sr. te benaderen om een documentaire te maken. En daar had de 83-jarige Swierstra wel oren naar. Samen gingen ze op pad langs alle belangrijke plekken in de geschiedenis van de club. "Een van de bijzondere momenten was toen we met hem voor het eerst sinds heel lange tijd de oude Dudoktribune op de Soestdijkerstraatweg betraden. Het bracht heel veel herinneringen bij hem boven."

De beelden kwamen Swierstra en Ramaekers per toeval tegen. Een bekende gaf het filmblik aan de clubarchivaris. "Toen hebben we het gedigitaliseerd. Ik keek door deze film en ineens zie ik een bekend gezicht in prachtige kleuren. Dat is iconisch."

Tweede Wereldoorlog

Eén van de gebeurtenissen die de geschiedenis van 't Gooi zo bewogen maakt, is de Holocaust. "Het is een dramatische geschiedenis." De Joodse Gooi-speler Joop Schaap moest van de Nazi's naar het Jodenkwartier in Amsterdam.

Vanuit daar moest hij op de trein naar Sobibor. Maar ondertussen reed de trein vanuit Amsterdam langs Hilversum en lukte het Joop om een briefkaart voor zijn clubgenoten uit de trein te gooien. Deze kwam uiteindelijk bij zijn vrienden terecht. Daarop staat 'Groeten aan alle Gooiers, van Joop Schaap.' Uiteindelijk werd Schaap in Sobibor vermoord. De kaart werd bewaard in een boek, dat werd uitgeleend aan Swierstra. Zo vond hij per toeval de kaart. Die heeft er snel een kopie van gemaakt, waardoor we nu weten wat er in die brief stond.

Luister het hele interview met Maurice Ramaekers terug via deze link.