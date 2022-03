Josephine en Juliette regelen via kinderraad hun blotevoetenpad aan Kamrad

Naast een gemeenteraad, waar deze week op gestemd kon worden, heeft Hilversum ook een kindergemeenteraad. En deze raad heeft besloten om een zogenoemd blotevoetenpad aan te leggen bij het Kamrad in Hilversum-Oost. Dit plan komt uit de koker van 11-jarige scholieren Juliette van den Haak en Josephine Soet van de Fabritiusschool. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertellen ze hoe ze op het idee kwamen.

Scholen uit de mediastad kunnen meedoen aan de kindergemeenteraad en mogen dan een plan indienen om uit te voeren. In de raadsperiode, het lopende schooljaar, wordt er één plan gekozen dat ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. De gemeente stelt voor zo'n plan een budget van 8.000 euro beschikbaar.

Uiteindelijk lagen er plannen voor: meer activiteiten voor pubers, een mini-museum, een tiny forest met speelmogelijkheden en een blotevoetenpad. En dit pad van Josephine en Juliette van de Fabritius kwam na het stemmen als winnaar uit de bus. "Het was natuurlijk hartstikke cool, want dit hadden we helemaal niet verwacht", laten de meiden weten.

Onder de modder

Het blotevoetenpad is een wandelpad vol gras, mos water en modder waar iedereen die dat wil met zijn of haar blote voeten doorheen mag wandelen. Daarna kan je je voeten afspoelen. "Niet iedereen kan het betalen om te sporten. Daardoor komen ze minder buiten. Een blotevoetenpad is gratis, leuk om met je vrienden te doen en erg gezellig", leggen de kinderraadsleden uit.

Binnenkort begint de aanleg van het pad. Volgens de meiden is het een heel geschikte plek. "Het Kamrad is een heidegebied, lekker groot met veel natuur en gras. Handig voor een blotevoetenpad."

Hoe lang het pad gaat worden is nog niet duidelijk. "Wij dachten dat het ongeveer 110 meter lang gaat worden, maar het kan altijd nog langer worden", vertellen de trotse Josephine en Juliette.

Luister het hele interview met Juliette en Josephine terug via deze link.