Hilversumse buren wagen nieuwe poging om voor goede doel door Tanzania te fietsen

In zes dagen vierhonderd kilometer mountainbiken door Tanzania. De Hilversumse fietsburen Mark de Jonge en Jeroen Klaassen gaan binnenkort opnieuw een poging wagen om deze uitputtingsslag voor het goede doel te volbrengen. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertellen ze over de voorbereiding.

Deze fietstocht voor het goede doel waren ze vorig jaar ook al van plan, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Het goede doel waarvoor de fietsburen willen inzamelen is Amref Flying Doctors. "Ze doen onder anderen veel voorlichting over onder anderen hygiëne, schoon drinkwater realiseren en het voorkomen van vrouwenbesnijdenissen. Eigenlijk proberen ze Afrika een stuk veiliger te maken."

Voorbereiding

Nadat de fietstocht vorig jaar door de coronabeperkingen niet doorging konden Mark en Jeroen extra trainen.



En die training hebben ze wel nodig, want deze fietstocht rond de berg Kilimanjaro is vierhonderd kilometer langs met duizend hoogtemeters. "We proberen één a twee keer per week te mountainbiken en gezond te eten", zeggen de buren. "Op de hitte trainen is wat moeilijker, want het zal daar 30, 40 graden zijn."

Sponsoring

Deze zogenoemde Africa Classic waar de heren aan mee willen doen heeft wel één eis. Elke deelnemer moet, naast het betalen van het startbewijs en reiskosten, ook minimaal 5.000 euro betalen om het goede doel te sponsoren.

Daarom zijn de duo's nu druk bezig met het zoeken van sponsoren. Ze hebben al twee supermarkten in Hilversum en Bussum binnengehaald. Verder kunnen bedrijven zich aanmelden om met hun logo op de shirts te staan. Persoonlijk sponseren kan ook. "En als het echt moet betalen we het laatste beetje zelf."

Luister het hele interview met Mark de Jonge en Jeroen Klaassen terug via deze link.