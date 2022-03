Trotse Jonker ziet sterk Telstar: "Eindelijk onszelf een keer beloond"

Voor het eerst in ruim twee maanden tijd wist Telstar weer eens een wedstrijd te winnen. Dordrecht werd met 1-0 verslagen in Velsen-Zuid. Telstar-trainer Andries Jonker zag zijn ploeg opnieuw goed spelen, maar dit keer was daar ook de beloning. "Vaak met lege handen gestaan. Nu wel een keer drie punten."

Glynor Plet was namens Telstar de gevierde man. De spits van de Witte Leeuwen kopte een kwartier voor tijd de winnende treffer in de touwen. Plet maakte tevens zijn negende van het seizoen en was na afloop erg in zijn nopjes met zijn bevrijdende 1-0.