Gluren in nisjes en achter regenpijpen: Mini Alkmaar vertelt bijzondere stadsverhalen

Wie zijn ogen in de Alkmaarse binnenstad heel goed de kost geeft, kan ze zomaar tegenkomen: de miniatuurfiguurtjes van de nieuwste stadswandelroute Mini Alkmaar. De taferelen vertellen je over de geschiedenis van de stad: zo kom je te weten waarom er vroeger een ooievaar bij de visbanken liep en wat 'draaien voor de prins' betekent.

De route van Mini Alkmaar is 2,5 kilometer lang en leidt langs twintig tafeeltjes. Bij elke locatie hangt een QR-code waarmee je bijzondere stadsverhalen kan oproepen.

Initiatiefnemer is Els Schipper: "Dit is gewoon weer eens iets anders. Het is een unieke vorm van streetart, gegoten in de vorm van een laagdrempelige stadswandeling", vertelt ze aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Pareltje voor de stad

Burgemeester Anja Schouten opende gisteren de stadsroute door met een schaartje een minilintje door te knippen bij het startpunt van de route: het Waagplein. "Ik ben trots dat ik als burgemeester van het grote Alkmaar nu ook burgemeester mag zijn van het prachtige Mini Alkmaar, een nieuw pareltje voor de stad."