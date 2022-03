Vogelnesten in broedseizoen bruut verstoord door maaimachines

De Zaanse ecoloog David Sluis is boos op de gemeente Zaanstad die op brute wijze vogelnesten in het natuurgebied bij het Fortuinveld verstoord heeft. Want de gemeente heeft opdracht gegeven tot maaien terwijl het broedseizoen in volle gang is. Een woordvoerder van de gemeente spreekt van een inschattingsfout en dat het maaien inmiddels gestopt is. Maar volgens Sluis is het leed al geschied en zijn er tientallen nesten vernietigd.

Sluis toont een nest van zes ganzeneieren en meet de temperatuur. "Negen graden Celsius, dat is nu de buitentemperatuur, dus dat betekent dat ze dood zijn. En zo zijn er tientallen nesten." Bij toeval zag hij ruim een week geleden dat er in het natuurgebied bij het Fortuinveld gemaaid werd. "Door het Landschap Noord-Holland in opdracht van de gemeente Zaanstad. Ongelooflijk toch. Je gaat toch niet maaien als er vogels broeden!"

Hij informeerde bij de gemeente en de omgevingsdienst en de laatste meldde dat het inderdaad niet in de haak was dat er gemaaid werd. Volgens de gemeente is het maaien nodig om monsters te kunnen nemen van de bodem voor het toekomstig beheer van het natuurgebied.

Noordse woelmuis

Maar het maaien heeft niet alleen de rust van de broedende volgens verstoord. Volgens Sluis is ook de biotoop van de beschermde Noordse woelmuis aangetast. Hij schat dat er vele honderden zitten gezien de sporen die hij aantreft.

"Stel ik ben een Noordse woelmuis en ik heb een nest hier en er komt plotseling een bosmaaier aan. Dan ben je gewoon ... dat hoef ik niet uit te leggen." Alleen in de maand oktober mag je volgens de ecoloog maaien. "Want dan richt je minste schade aan." De gemeente heeft nu in overleg met de omgevingsdienst besloten tot nader order niet meer te gaan maaien.