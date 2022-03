Meerderheid buurtbewoners voor komst Willibrordusgarage in Amsterdam

Een nipte meerderheid van de bewoners van de Amsterdamse Willibrordusbuurt en Hemonybuurt heeft zich tijdens een bewonerspeiling uitgesproken voor de komst van een ondergrondse parkeergarage in hun huurt. Ze konden tijdens de verkiezingen ook stemmen over dit onderwerp.

Bijna 5000 bewoners en zo'n 300 ondernemers mochten over de komst van de garage stemmen. Er werden uiteindelijk 1577 stemmen uitgebracht. Van de stemmers bleek 52 procent voor en 48 procent tegen.

Het plan voor de ondergrondse parkeergarage ligt al sinds 2016 op tafel. Omdat er 'politieke discussie' over is ontstaan en er geen geld voor beschikbaar is, ligt uitvoering van het plan stil. Wel besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat de meningen onder bewoners gepeild zouden worden. Een aantal buurtbewoners voerde daarna met flyers actie tegen de komst van de garage.