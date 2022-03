Deceptie tegen Benfica laat Ten Hag achter zich, want de Klassieker wacht voor Ajax

Ajax leeft met een fitte selectie toe naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Een tegenstander die de Amsterdammers heel goed ligt, want van de laatste vijftien competitiewedstrijden in de Johan Cruijff Arena won Ajax dertien keer. De andere twee duels eindigden in een gelijkspel. De Rotterdammers namen in augustus 2005 voor het laatst drie punten mee.