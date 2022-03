Tulpenkoning Paul Botman brengt boek uit, Irene Schouten krijgt eerste druk overhandigd

De meeste kennen Paul Botman (77) wel van zijn immens grote tulpenimperium uit Enkhuizen. Inmiddels bestaat het bedrijf al ruim 80 jaar. Als nalatenschap besloot Botman tijdens de langdurige coronaperiode een boek te schrijven over de opbouw van Botman Bloembollen, dat tegenwoordig Bloomia heet. Schaatsster Irene Schouten kreeg het eerste boek uitgereikt.

Irene Schouten neemt het boek van Paul Botman in ontvangst - Tom de Vos

Ooit begon Paul Botman (77) bij het familiebedrijf van zijn vader. Samen werkten ze hard en focusten ze zich voornamelijk op het verbouwen van groenten. Maar toen Paul een jaar of 23 was, kreeg hij rugproblemen en begon de ondernemersgeest in hem na te denken over een alternatief. "Als je een paar jaar lang kool kratten van 35 kilo getild hebt en je ligt 12 uur per dag op je knieën rooie bieten te rooien, kom je tot de ontdekking: 'Als ik dat nog 40 jaar moet doen, dan kunnen ze mij wel omschoffelen'."



Paul is erg trots op zijn werk - NH Nieuws

De dokter zei toentertijd nog tegen Paul: 'Met die rug kan je beter een sigarenzaakje beginnen, want dit wordt niks'. Maar Botman liet zich niet van de wijs brengen door de huisarts en begon te kijken naar slimme alternatieven, waarbij hij minder zou hoeven tillen. "Ik wist 30 jaar geleden al dat de mensen gek waren op tulpen", vertelt Botman. Die daarom besloot zich te gaan richten op de bloemen. "Nu 30 jaar later zijn de mensen nog steeds gek op tulpen", lacht Botman. Bloomia is inmiddels uitgegroeid tot de grootste tulpenteler van Nederland en is marktleider aan de oostkust van de Verenigde Staten. Het boek schreef Botman samen met hulp van gastsprekers. Boek In totaal zijn er 1.000 boeken gedrukt. Het totaalbedrag dat wordt opgehaald, wordt verdubbeld door Bloomia en zal volledig gaan naar Phundundu, een stichting dat zich inzet tegen armoedebestrijding in Afrika. Botman had goed nagedacht welk persoon als eerste zijn boek in ontvangst mocht nemen. "Ik dacht gelijk aan Irene Schouten", vervolgt hij. "Zij komt natuurlijk ook uit een tulpenfamilie. Gelukkig ken ik haar vader goed en is ze bereid om op de boekpresentatie aanwezig te zijn."