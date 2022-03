Bungalowpark De Rekere rouwt om bij brand overleden buurvrouw: "Iedereen kent haar"

De brandlucht op bungalowpark De Rekere bij Schoorldam is nog te ruiken, en bij de brievenbus van de op woensdag afgebrande woning liggen bloemen en kaarten. De hechte gemeenschap op het park kan nog niet bevatten dat hun buurvrouw, die volgens hen omkwam bij de brand, er niet meer is. "Veel mensen op het park kennen haar", zegt buurman Dennis met een brok in zijn keel.

De buren kunnen niet geloven dat hun buurvrouw in de nacht van dinsdag op woensdag door de tragische brand werd getroffen. Ze noemen haar 'iemand met het hart op de goede plek': "Ze zou haar laatste euro nog weggeven en was heel betrokken", zegt Dennis.

Als Vera buiten is, merkt ze dat iemand met een brandblusser haar dak staat te koelen: meerdere geschrokken bewoners brengen brandblussers en met man en macht hebben ze het dak gekoeld. "De adrenaline gierde door mijn lijf, ik merkte een dag later pas dat ik in glas had gestaan", zegt Dennis.

Bij het vuur aangekomen besluit Dennis eerst om te kijken of in het huisje ernaast nog iemand slaapt. "Ik werd wakker van allemaal gebonk en geschreeuw, dat bleek mijn buurman te zijn", vertelt buurvrouw Vera, nog erg geschrokken. "Ik woon twee meter naast het afgebrande huisje en heb omzettend veel geluk gehad."

De dag erna is bij Vera en Dennis de adrenaline uit het lijf en dringt door wat er gebeurd is. "Ik ben angstig en slaap nu even bij mijn ouders", vertelt Vera. Thuis slapen lukt Vera nog niet. "De geur van de brand is nog goed te ruiken op het park en ik heb vannacht bij mijn ouders ook geen oog dicht gedaan. Het is echt vreselijk."

Erg verdrietig

Over de gemeente zijn Vera en Dennis goed te spreken, die stuurde de dag erna gelijk een brief waarin werd aangeboden om een buurtbijeenkomst te houden. "Ik denk dat zo’n bijeenkomst wel helpt; ik merk dat iedereen erg geschrokken is", vertelt Vera.