Noordwest Alkmaar zet zes bedden in voor intensieve monitoring longpatiënten

Op de longafdeling van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar zijn deze week zes gemonitorde bedden in gebruik genomen. Volgens het ziekenhuis hoeven longpatiënten die complexe zorg nodig hebben door die toevoeging niet naar de intensive care en kunnen verpleegkundigen sneller reageren bij acute situaties.

De Noordwest Ziekenhuisgroep is 'enorm trots' op deze innovatieve werkwijze, die elders in het land slechts in enkele ziekenhuizen wordt toegepast. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Patiënten die zuurstoftherapie krijgen liggen doorgaans op de ic, ook al is dat niet voor iedereen echt nodig. Voor hen zijn de nieuwe bedden bedoeld. Zo hoeven zij niet te verhuizen naar de ic en zijn de verpleegkundigen dichtbij voor als er problemen ontstaan. Via een mobiel apparaatje krijgen zij een signaal als het zuurstofgehalte en de ademhalingsfrequentie van een patiënt afwijken van de benodigde waarde.



Tijdens de coronapandemie is het aantal patiënten dat zuurstoftherapie nodig heeft flink toegenomen. De nieuwe bedden zorgen er volgens het ziekenhuis voor dat zowel de verpleegkundigen op de longafdeling als de ic ontlast worden, en de zorg zo efficiënt mogelijk kan worden ingedeeld.