Prinses Beatrix opent gerestaureerde molen Ceres: "Dit is de kers op de taart"

Iedereen glundert als de prinses het terrein op komt lopen. Samen met de 9-jarige Rens opent ze de molen door aan een touw te trekken. Daarna beginnen de wieken te draaien en wordt de plaquette onthuld, die moet herinneren aan de feestelijke heropening.

'Spannend, het is toch een prinses'

Rens is niet zonder reden de gelukkige. Toen er geld nodig was om de molen te kunnen restaureren, trok hij met zijn skelter door het dorp en zamelde lege flessen in. Niet zonder succes, want met het statiegeld haalde hij 3.300 euro op. "Ik vond het eerst wel spannend, maar nu is het leuk. Ze is toch een prinses. Ik vind de molen mooi geworden", zegt hij met trots.

Ook molenaar Johan Ooijevaar kan zijn geluk niet op. "Als je haar dan van dichtbij ziet, is het tóch bijzonder dat zij dat wil doen. Ze had zich ook goed ingelezen en was bijzonder geïnteresseerd."

Hij vervolgt: "Dit is zeker een afsluiting. Maar die was voor mij eigenlijk twee weken geleden, toen het eerst graan weer in de zakken gemalen werden. Toen dacht ik: 'Dit is het punt waar we wilden wezen'."



Tekst gaat verder onder de foto's: