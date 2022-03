Vrijwilligers molen Ceres geëerd voor restauratiewerk na verwoestende brand

Mensen die de molen graag willen bekijken, krijgen daarvoor morgen de gelegenheid. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is er een open dag waar iedereen welkom is om langs te komen. Er is weinig parkeerruimte, daarom wordt geadviseerd in de omgeving te parkeren.

"Je doet gewoon je vrijwilligerswerk, samen met de anderen. Dan is dit zo'n enorme leuke opsteker. Je doet het er niet voor. Maar het is zo leuk dat op deze manier je werk gewaardeerd wordt, helemaal top", zegt Joop Roersma.

Bekijk hieronder ook de documentaire: 'Het wornder van molen Ceres - twee jaar na de brand' dat NH Nieuws maakt over de brand en de restauratie van de molen die we twee jaar lang hebben gevolgd.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

