De peiling: er moeten geen nieuwe fastfoodrestaurants bij komen

Heerlijk én makkelijk, nog even ergens een frietje of een pizza halen. Nu staat er op bijna elke straathoek een billboard met reclame voor fastfood, maar dat is als het aan staatssecretaris Maarten van Ooijen ligt straks verleden tijd. Hij wil namelijk het aanbod van fastfood dempen en het voor gemeenten makkelijker maken om de opening van nieuwe ketens te weigeren. Zo hoopt Van Ooijen overgewicht in Nederland tegen te gaan.

De afgelopen jaren nam het aantal fastfoodketens snel toe en de urgentie om in te grijpen is volgens Van Ooijen dan ook groot. Eerder besloot het kabinet het eetgedrag al meer te sturen met het plan voor een suikertaks, maar dat is niet genoeg, vreest Van Ooijen.

Met name rondom scholen zouden de maatregelen moeten helpen om verdere uitbreiding tegen te gaan. Op dit moment is een op de zeven kinderen namelijk te zwaar en in lagere sociale klassen is het zelfs een op de drie.

En natuurlijk is af en toe een patatje eten heerlijk, maar dat moet zijn omdat je er écht zin in hebt en niet omdat het gestuurd is doordat er op elke straathoek een uithangbord met reclame voor ongezond eten hangt, zo stelt Van Ooijen.

Wat vind jij? Mogen er überhaupt nog nieuwe fastfoodketens bij komen, of moet er een stop komen?