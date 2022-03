Zo geregeld voor vluchtelingen: Wijdemeren zorgt snel voor inboedel vakantiewoning

Wat doe je als je een locatie hebt waar je een Oekraïens gezin kunt opvangen, maar waar geen spullen zijn? De gemeente Wijdemeren besloot via social media hulp te vragen aan de inwoners met als resultaat dat de inboedel binnen een paar uur geregeld is en de vluchtelingen vandaag al hun intrek kunnen nemen in de vakantiewoning.

De particuliere eigenaar van de vakantiewoning meldde zich woensdag bij het coördinatieteam van de gemeente. Voor de komende maanden kunnen vluchtelingen hier wonen. Bij het bekijken van de locatie zag het team dat het huisje leeg was. De inboedel ontbrak volledig.

Stofzuiger

In plaats van zelf voor de nodige spullen te zorgen, besloot het coördinatieteam (dat zich bezighoudt met de opvang van vluchtelingen) een oproep te doen via social media. Nog geen drie uur later waren zo goed als alle gevraagde spullen, waaronder vijf bedden, een eettafel met vijf stoelen, kook- en serviesgoed en een stofzuiger, toegezegd. Gisteren zijn de laatste zaken geregeld, waardoor de vluchtelingen vandaag al gebruik kunnen maken van het vakantiehuisje.

Voor de gemeente is dit het teken van de gemeenschapszin en de solidariteit die er is in Wijdemeren."Het is fantastisch om mee te maken dat de eigenaar van de woning en onze inwoners zo graag en snel kunnen helpen", zegt burgemeester Crys Larson (zie foto).

Opvangplek

Net zoals alle andere Nederlandse gemeenten is de Wijdemeren druk bezig met het regelen van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze week werd bekend dat buurtcentrum Drieluik de eerste locatie is waar Oekraïners worden opgevangen. Volgende week wordt deze locatie verbouwd, zodat de vluchtelingen er terecht kunnen.

Er zitten nog meer locaties in de pijplijn. Naar verwachting kan volgende week een andere opvangplek in Wijdemeren bekend worden gemaakt. Eerst moet de gemeente nog praten met de omwonenden.

Vrijwillgers

Verder spreekt de gemeente de hoop uit de komende periode vaker een beroep te doen op de inwoners. Gezien de aangeboden hulp lijkt dat geen probleem te zijn. Volgens Wijdmeren hebben veel vrijwilligers zich gemeld om bijvoorbeeld te komen schilderen, klussen, poetsen, tolken of voor te lezen. Als er een klus is voor hen neemt de gemeente contact op.