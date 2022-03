Raad van Toezicht Cultuurgebouw: 'geen angstcultuur, wél ruimte voor tegengeluid'

Het rommelt al een tijdje in het Cultuurgebouw. Nu voeren de organisaties in het gebouw, waaronder Schouwburg De Meerse, nog hun eigen naam. Binnenkort gaan ze allemaal C-punt heten, waarmee volgens sommigen de identiteit van de organisaties verloren gaat.

Volgens Merkx doet de term 'angstcultuur' geen recht aan de situatie op de werkvloer. Wel is hij kritisch op het managementteam, dat volgens hem zichtbaarder had moeten zijn. "Er was sprake van enig ongeduld en impulsieve reacties", zegt hij over de directie. "Menselijk gezien is dat te begrijpen, maar het is niet verstandig."

"Er zijn bij de ondernemingsraad 23 meldingen binnengekomen", vertelt de voorzitter. "Die zijn vertrouwelijk, dus heb ik niet gezien, maar gingen voornamelijk over directe communicatie tussen het managementteam en het personeel."