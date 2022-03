Zonnig weekend voor de boeg, volgende week écht lenteweer

Misschien zie je vandaag wat stapelwolken voorbijtrekken, maar er is volgens NH-weerman Jan Visser volop ruimte voor de zon. Ook morgen is het zonnig, waarna het zondag misschien even kan regenen. Volgende week lopen de temperaturen verder op.

Dat lekkere weer hebben we volgens Visser te danken aan een hogedrukgebied. "Het wordt echt de dag van de barometer", concludeert hij op NH Radio wanneer hij vertelt dat de druk niet eerder zo hoog was in maart.

Het hogedrukgebied verplaatst zich dit weekend naar Denemarken, maar blijft voor lekker weer zorgen in Nederland. "Morgen is er veel zon en de temperatuur loopt op naar 13 graden." Het kan wel zijn dat het wat kouder aanvoelt vanwege de wind. Vanaf zondagmiddag kunnen er mogelijk wel buien vallen. De wind komt dan uit het oosten en het kwik loopt op naar 13 graden.

Volgende week warmer

"Misschien dat er maandag nog een buitje valt, maar voor de rest is het volgende week droog", voorspelt Visser. "Er is veel zon, over het algemeen, en de temperatuur loopt op naar 16 tot 17 graden."