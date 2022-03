Partijen in Uitgeest optimistisch: 'We kunnen snel aan de slag gaan'

Uitgeester partijen als toonbeeld van de landelijk gepredikte nieuwe bestuursstijl: volgens de partijen is het mogelijk. De partijprogramma's komen al voor 'zo'n tachtig procent' overeen. "Als we het goed doen kunnen we over twee weken beginnen", is Bert Weijers van Uitgeest Lokaal optimistisch.

Twee van de vijftien zetels heeft Wijers' partij behaald. Net als bij de vorige verkiezingen, en net als VVD, D66, CDA en PvdA, dat daarmee in de komende vier jaar één extra raadslid aan tafel heeft.

Progressief Uitgeest (PU) is tegelijkertijd de winnaar en verliezer van de lokale gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft twee zetels minder dan de vorige keer, maar is toch de grootste met vier afgevaardigden in de raad.

PU zal traditioneel dus als eerste aan zet zijn om een coalitie te vormen. Daarvoor zijn veel mogelijkheden: PU plus twee anderen maakt een meerderheid, maar ook een raadsbreed akkoord behoort volgens onder andere Weijers van Uitgeest Lokaal en Mike Zuurbier van de VVD tot de mogelijkheden.

Overeenkomsten

"De partijprogramma's komen voor tachtig, vijfentachtig procent overeen", laten Zuurbier en Weijers onafhankelijk van elkaar weten. Dat gegeven wil Weijers graag gebruiken om de vaart erin te houden. "We willen op hoofdlijnen echt allemaal hetzelfde. We kunnen bij wijze van spreken over twee weken met z'n allen aan de slag."

Het woningtekort, werkgelegenheid en de energietransitie staan bijvoorbeeld op de agenda van alle partijen. Zuurbier ziet wel iets in een lokale variant van een zakenkabinet. "Een raadsakkoord met een zakencollege. Dus een college dat aan de slag kan met verschillende meerderheden in de raad."

Doorstart huidige coalitie?

Een doorstart van de huidige coalitie zal in elk geval níet gebeuren. De afgelopen vier jaar hadden PU (6) met PvdA (1) en Uitgeester Vrije Partij (UVP, 1) een meerderheid, maar nu blijft die combinatie met 4 plus 2 plus 1 steken op 7 zetels.

Bovendien wil UVP niet weer in de coalitie. "Dat is slecht bevallen", laat nummer één en langgediende Guus Krom weten. "Ik deed het omdat de coalitievorming de vorige keer te lang duurde en er toen een beroep op me werd gedaan. Maar in de oppositie ben ik vrijer om mee te gaan met de onderwerpen waar ik voor sta."

PvdA-fractievoorzitter Anneke Terra gaat juist wel graag door: "De samenwerking met PU is heel goed bevallen de afgelopen periode. Dat zetten we graag voort." Een favoriete derde sparringpartner weet ze ook al te noemen: "Met het CDA zou goed kunnen werken, maar het liefst met D66."

"Ho ho, maandag is het duidingsdebat met alle partijen, dan gaan we met z'n allen in gesprek. En dit weekend vergaderen we nog met de leden van D66 over de uitslag", wil fractievoorzitter René Oud nog niet op de zaken vooruitlopen. "Dat klinkt heel politiek, maar dinsdag weten we meer."

