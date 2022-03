Dagelijks schaapherders actief in de duinen: 'Doen we dit niet, dan wordt het een bos'

Een paar keer per week is Daphne Hogeweg met haar twee honden en tientallen schapen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland te vinden. Samen met de beesten zorgt ze ervoor dat het duin niet langzaam in een bos verandert. Want als het gebied niet wordt begraasd, groeit het volgens haar helemaal dicht.

Vooral de vogelkers in de duinen wordt bestreden door de herders. "Dit is een snelgroeiende plant die hier niet thuishoort. En de schapen eten het goed." De beesten kunnen volgens haar tien kilo per dag eten. "Zodra ze beginnen met herkauwen, weet je dat ze even vol zitten. Dan lopen we naar de volgende plek en na een kwartier kunnen ze weer. Het zijn goede werknemers."

Om dat te voorkomen dat de duineigen soorten verdwijnen, worden de schapen dagelijks ingezet. "Samen met de ecoloog en boswachters hebben we een begraasplan gemaakt voor het hele jaar. Iedere soort vegetatie wil je op een ander moment begrazen dus maken we een puzzel hoe de kudde rondreist in het gebied. En wat zij doen, is de hele dag eten."

De kudde van zo’n 140 schapen is niet van één herder, maar van PWN en wordt op een diervriendelijke manier gehouden. Zo worden ze niet gebruikt voor lammetjes of melkproductie en blijven ze tot hun oude dag in de duinen. Op dit moment worden de beesten ingehuurd door Staatsbosbeheer om verruiging van het duin tegen te gaan. En ook bij Natuurmonumenten worden ze regelmatig ingezet, een samenwerking die een paar jaar geleden is gestart.

PWN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Dat de kudde van een terrein zelf is, is volgens Hogeweg best bijzonder. "Het is gaaf dat ze door het gebied rondreizen en overal in het park een bijdrage kunnen leveren." Volgens haar is het onzin om de schapen alleen in het PWN-gebied in te zetten. "Stel, we bestrijden daar vogelkers en tien meter verderop, op het terrein van Natuurmonumenten, staat het nog in grote getalen. Wat zijn we dan aan het doen? We begrazen dus aan beide kanten van de Zeeweg en dat is heel fijn."

Om aan de andere kant van de weg te komen, wordt sinds kort gebruik gemaakt van het ecoduct in Overveen. "We staken altijd heel onhandig over via de drukke weg. Nu de natuurbrug open is, gebruiken we die als we de kudde aan de andere kant willen inzetten. De grote grazers lopen eroverheen dus waarom niet de schapen ook? Zo verbinden we beide gebieden met elkaar."