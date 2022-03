LIVE NH Sport met ADO Den Haag - FC Volendam en Telstar - FC Dordrecht

ADO Den Haag was lange tijd de enige ploeg waarvan FC Volendam in de competitie had verloren. Vanavond, na twee ketsers tegen Excelsior en FC Emmen, staat FC Volendam opnieuw tegenover ADO. Dit duel is, net als Telstar - FC Dordrecht, live op de radio te volgen bij NH Sport.

Stadion ADO Den Haag - Pro Shots / Wouter Dill

Er gaat veel mis bij ADO dit seizoen, maar op 13 augustus profiteerden de Hagenaars optimaal van de vroege rode kaart die FC Volendam-keeper Filip Stankovic ontving. ADO boog een 1-0 achterstand om in een 3-1 overwinning. Inmiddels is het seizoen in de beslissende fase beland en verloor FC Volendam afgelopen maandag door de 4-1 nederlaag bij FC Emmen de koppositie in de eerste divisie. Nog altijd staat de ploeg van trainer Wim Jonk op een promotieplek. De voorsprong op nummer drie Excelsior bedraagt vijf punten. ADO is zevende en heeft slechts één verliespunt meer dan de Rotterdammers. Kortom het wordt uitkijken vanavond. Lichtmasten Bij de laatste thuiswedstrijd van ADO weigerden de lichtmasten dienst. Na een vertraging van bijna een uur werd er alsnog afgetrapt voor het duel met Jong PSV, maar door problemen met de stroomvoorziening moest de partij na iets meer dan een half uur spelen, worden gestaakt. Inmiddels is de malheur verholpen en gaat de bal vanavond om 20.00 uur rollen. Edward Dekker doet verslag vanuit Den Haag. Tekst gaat verder onder de artikelen.

Telstar - FC Dordrecht is de tweede wedstrijd die je rechtstreeks bij NH Sport op de radio kunt volgen. De Velsenaren hopen vanavond de complimenten in te kunnen ruilen voor de punten. Telstar wachten sinds 23 januari op een overwinning. Toen werd er thuis gewonnen van Jong Ajax (1-0). Aktas matchwinner Aan FC Dordrecht bewaart Telstar goede herinneringen. Op 17 september van het vorig jaar bezorgde Özgür Aktas met zijn treffer de Witte Leeuwen de drie punten. Met zijn kopgoal maakte hij een einde aan een overwinningsloze periode van zes maanden.

Özgür Aktas maakte het enige doelpunt van de wedstrijd - Pro Shots / Dennis Wielders