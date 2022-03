Veel zon tijdens het weekend verwacht

Zonaanbidders komen aankomend weekend aan hun trekken. Voor de komende dagen wordt veel zon voorspeld, maar ook een frisse wind. Ook de dagen na het weekend is het nog aantal dagen droog en zonnig.

Vandaag is er al veel ruimte voor de zon en stijgt het kwik op veel plaatsen naar een graad of 14, meldt Weeronline.

Het is een opmaat naar een zonovergoten zaterdag. Hoewel de dag morgenochtend fris van start gaat, warmt de lucht geleidelijk op naar wederom een graad of 14. Er waait een matige oostenwind die het voor het gevoel een paar graden kouder maakt.

In de nacht naar zondag koelt het af naar zo'n 0 tot 4 graden. Daardoor gaat ook de zondag koel van start. De zon warmt ook dan in de loop van de dag de lucht geleidelijk op, maar de matige oostenwind zorgt er toch voor dat het fris aanvoelt. Gedurende de zondag is er een kleine kans op een bui.

Na het weekend worden een aantal droge en zonnige dagen verwacht. De wind draait van oost naar zuidoost waardoor het warmer wordt dan de in het weekend. In de nachten kan het kwik nog altijd dalen naar 0 tot 5 graden.