Veel rook bij brand in flat Heerhugowaard

In een flatgebouw aan de Titanialaan heeft gisteravond brand gewoed. Een aantal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand werd rond 23.15 uur ontdekt. Zo'n kwartier later was de brand onder controle, zo liet de veiligheidsregio via Twitter weten. Een aantal bewoners moest hun woning tijdelijk verlaten vanwege de brand.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Nadat de brandweer de gangen van de flat geventileerd had, konden de bewoners weer naar huis.