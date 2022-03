Teleurgestelde Jansen beseft dat AZ op cruciale momenten 'nóg beter moet zijn'

AZ ziet in twee weken tijd twee kansen op een prijs in rook opgaan. In de halve finale van de beker verloren de Alkmaarders van Ajax en donderdagavond wist het over twee wedstrijden niet te winnen van Bodø/Glimt. "Als we dit soort momenten willen overwinnen moeten we nóg beter zijn."

Voor Bruno Martins Indi was het tegen Bodø/Glimt een wisselende avond. Bij de openingstreffer was hij de aangever met een splijtende dieptepass, maar bij de gelijkmaker ging de centrale verdediger in de fout. Martins Indi had daar vervolgens mee af kunnen rekenen als hij in de laatste minuut een open kopkans tussen de palen had gewerkt.

De uitschakeling in de Conference League komt hard aan in Alkmaar. Lang leek het erop dat AZ de nederlaag in Noorwegen kon uitvegen door het karwei thuis af te maken. Daardoor lijkt het seizoen van de ploeg van Jansen als een nachtkaars uit te gaan, want op alle fronten is het inmiddels uitgevoetbald. Alleen in de competitie doet het nog mee in de strijd om plek drie en vier.

Groei

Toch merkt Jansen op dat AZ in de loop van het seizoen wel degelijk stappen heeft gemaakt. "In september werden we door iedereen afgeschreven. Vervolgens hebben we ons herpakt en vertrouwen gehouden. Dit soort dingen voel je pas als je in de fase komt dat je om de prijzen gaat spelen."

