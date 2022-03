Aanvallend AZ krijgt in zenuwslopende verlenging deksel op de neus tegen Bodø/Glimt

De Alkmaarders begonnen met Sam Beukema centraal achterin, in plaats van Pantelis Hatzidiakos. Hij vormde samen met Martins Indi het duo en laatstgenoemde ging gruwelijk in de fout. De verdediger liet een diepe bal lopen, waar Bodø/Glimt optimaal van profiteerde en via Amahl Pellegrino tien minuten na de openingstreffer op gelijke hoogte kwam. De tegengoal betekende dat AZ weer volop in de aanval moest. De gretigheid spatte er vanaf bij de ploeg van trainer Pascal Jansen. Na een half uur spelen tikte Pavlidis zijn tweede van de avond binnen, uit een lage voorzet van Aslak Witry vanaf de rechterkant: 2-1.

AZ begon in de wetenschap dat het moest winnen aan de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. De Noorse stuntploeg, die vorige week met 2-1 won na een gemakkelijk gegeven penalty, werd in de openingsfase afgetroefd door AZ. Na 17 minuten brak Vangelis Pavilidis al de ban voor AZ. De Griekse spits werd weggestuurd door Bruno Martins Indi, omspeelde de keeper en schoot vervolgens koel in de verre hoek: 1-0.

Handrem

In het eerste kwartier na de pauze was AZ op zoek naar een doorbraak in de Noorse defensie. Via beweeglijkheid voorin en ruimte achter de verdediging te benutten, drong AZ de tegenstander terug. Via Pellegrino was Bodø/Glimt dicht bij de gelijkmaker, maar aanvallend kon het team van Kjetil Kutsen niet bewerkstelligen.

Via Jesper Karlsson kregen de Alkmaarders bijna loon na werken. De Zweedse buitenspeler trok naar binnen en zag zijn inzet van 25 meter via de lat en paal uit het doel ketsen. De energie vloeide vervolgens uit het spel van AZ, waardoor een verlenging de beslissing moest brengen na twee keer een 2-1.

Verlenging

In de verlenging was het opnieuw AZ dat de boventoon voerde. Invaller Zakaria Aboukhal was dichtbij, nadat hij zijn tegenstander slim aftroefde, maar Kamal Sowah kon net niet lekker bij de voorzet. In de 104e minuut verschalkte hij bijna de doelman met een stiftje, maar een verdediger van Bodø/Glimt haalde de bal van de lijn. Hoewel de Noren nog niets hadden laten zien in de verlenging, maakte Alfons Sampsted op slag van rust volledig tegen de verhouding in de 2-2 uit een voorzet van de rechterkant.

Het slotoffensief bracht een aantal grote kansen teweeg, met als ultieme kans de kopbal van Bruno Martins Indi. De verdediger stond helemaal vrij en had de hoek voor het uitkiezen, maar hij kreeg de bal niet op doel gekopt. Daardoor speelt AZ met 2-2 gelijk, maar ligt het alsnog uit de Conference League.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry, Beukema, Martins Indi, Wijndal; Clasie (Evjen/82), Reijnders, De Wit (Sowah/82); Sugawara, Pavlidis (Aboukhlal/75), Karlsson