Oorlog zet ook leven van Oekraïense kunstenares in Haarlem op zijn kop

Aan werken kwam ze de eerste weken na het uitbreken van de oorlog in haar moederland Oekraïne niet toe. Kunstenares Maria Vashchuk woont en werkt in Haarlem. De oorlog is ver weg, maar niets anders houdt haar meer bezig. Sinds twee weken heeft ze haar uit Kiev gevluchte moeder in huis. En ze tekent protestafbeeldingen om geld voor Oekraïne op te halen. "Ik voel me machteloos, maar met deze tekeningen kan ik in ieder geval iets doen", zegt Maria.

Maria Vashchuk kwam negen jaar geleden uit Kiev naar Nederland met haar man om hier aan de kunstacademie te gaan studeren. Nu woont en werkt ze in Haarlem. Ze voelt zich hier thuis. Een half jaar geleden kwam er een eind aan de relatie met haar man. Het zette haar leven op zijn kop. Ze schilderde er een zelfportret over waarop ze in een kamer staat waar de gordijnen scheef hangen. "Het was of er een storm door mijn leven trok", vertelt Maria. "Maar wat er nu met de oorlog in Oekraïne gebeurd is veel erger. Dat is pas een storm. Mijn persoonlijk leed valt in het niet bij wat er gebeurt."

Oorlog

Een paar weken kon Maria geen penseel vast houden door wat er gebeurt in haar moederland. Toen de oorlog uitbrak belde haar moeder vanuit Kiev. Ze was in paniek. Maria regelde dat ze naar Nederland kon komen. Na een busreis van een week kwam Maria's moeder twee weken geleden veilig aan in Haarlem. "Ze is oké, maar ze is onrustig. Ze kijkt nieuws, rookt veel en kan niet goed slapen", vertelt Maria. "Ik ga proberen om haar in contact te brengen met andere Oekraïners in de buurt."

Inmiddels is Maria wel weer gaan werken. Ze tekent protestafbeeldingen waarop een oude vrouw te zien is met een kat in haar armen en ze steekt haar middelvinger op naar Russische soldaten. "Het is gebaseerd op een foto die ik op internet zag", vertelt Maria. "Het staat symbool voor het verzet van de Oekraïners tegen Poetin en zijn leger. Oekraïners zijn onverzettelijk. Ze dulden geen bezetter in hun land."

