Lokale partijen kwamen, zagen en overwonnen: 'dorp teruggepakt'

In lijn met de landelijke trend hebben de verkiezingen ook lokale partijen in Amstelland geen windeieren gelegd. Absoluut Aalsmeer en Gemeentebelangen Uithoorn mogen zich de grote winnaars noemen. Zij verstevigen hun toch al dominante positie in de raad. In gesprek met NH Nieuws verklaren de partijen hun succes.

Gemeentebelangen Uithoorn won deze verkiezingen drie zetels. "We gingen uit van zeven zetels, maar het zijn er acht geworden", zegt lijsttrekker Herman Bezuijen als NH Nieuws hem belt. De partij heeft nu vijf zetels in de Uithoornse raad, dus aan zelfvertrouwen was al vóór de verkiezingen geen gebrek.

Stukje beloning

"Ik denk dat het een combinatie van factoren is", zoekt Bezuijen naar een verklaring voor de flow waarin lokale partijen verkeren. In het geval van zijn partij is het volgens hem 'een stukje beloning voor wat we de afgelopen jaren gepresteerd hebben'. "We hebben acht jaar in de coalitie gezeten."

Het feit dat de politieke menukaart deze verkiezingen in Uithoorn minder uitgebreid was, heeft volgens de lijsttrekker sowieso stemmen opgeleverd. "Er zijn twee lokale partijen verdwenen, we zijn van acht naar zes partijen gegaan."