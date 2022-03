Gooi NL V GDP viert verkiezingsoverwinning in campagnebus: 'Bestuurscultuur aanpakken'

Goois Democratisch Platform (GDP) is de grote winnaar geworden van de verkiezingen in Gooise Meren. De partij viert haar overwinning met een vergadering in de campagnebus. Dat doen ze pal voor het gemeentehuis.

NH Media / Koen Bugter

Fractievoorzitter Jelmer Kruijt is blij met de zeven zetels, want de partij is de VVD voorbij gestreefd, en is nu de grootste lokale partij van de gemeente. Samen met andere raadsleden houden ze een feestelijke eerste vergadering in de campagnebus. "We drinken er nu een glaasje alcohol bij, maar dat is niet maatgevend voor de komende vier jaar. We laten het deurtje van de campagnebus vier jaar lang open," aldus Kruijt. 'Bestuurscultuur aanpakken' GDP wil een partij van de burgers zijn én voor de burgers. "We willen de bestuurscultuur aanpakken. Die is nu nog naar binnen gericht en die moet naar buiten gericht zijn." De partij hoopt dat te bereiken door "transparant en benaderbaar zijn. Door het invoeren van een raadgevend referendum, door te werken met burgerinitiatieven en je kunt denken aan een burgerbegroting."

Quote "We hebben een eigen platform en daar peilen we de mening van de burgers" Jelmer Kruijt - Fractievoorzitter GDP

Kruijt wil de burger meer betrekken in de besluitvorming de komende vier jaar. "We hebben een eigen platform en daar peilen we de mening van de burgers. Die mening wegen we zwaar mee, maar uiteindelijk is het maatwerk en moet je niet altijd naar de meerderheid te kijken. Soms kan er ook een minderheidsbelang zijn dat doorslaggevend is. Mensen kunnen ook via ons platform eigen initiatieven uploaden en daar gaan we dan mee aan de slag." Zeven zetels GDP, de huidige oppositiepartij mag naar alle waarschijnlijkheid de formatiegesprekken gaan leiden als de grootste van Gooise Meren. Dik 20 procent van de stemgerechtigden maakte een GDP-vakje rood. Dat is 7,5 procent meer dan vier jaar geleden. Dat betekent drie zetels meer en daardoor heeft GDP er nu zeven. In totaal stemde bijna 38 procent van Gooise Meren op een lokale partij. Daarvan ging 3,8 procent naar de nieuwe partij PLEK (Partij voor Leefomgeving en Klimaat).