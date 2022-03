Verkiezingsuitslag onduidelijk voor binnenstad Alkmaar: “OPA beweegt niet mee”

De verkiezingsuitslag in Alkmaar is bekend, en doordat de vijf grootste partijen qua zetels allemaal heel dicht bij elkaar zitten, weten de bewoners van de Alkmaarse binnenstad niet goed waar ze aan toe zijn. "OPA denkt weinig mee, gelukkig zien we dat de andere partijen op de VVD na, dit wel doen", zegt Pim de Ridder, voorzitter van bewonersvereniging Hart voor Alkmaar. Hij hoopt dat de andere drie partijen iets kunnen betekenen voor de inwoners van de binnenstad.