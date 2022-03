Drechterland: Seniorenpartij grote winnaar, CDA nog wél de grootste

De Seniorenpartij is de grote winnaar geworden in Drechterland. De partij steeg van 2 naar 4 zetels. Toch blijft het CDA nipt de grootste partij ondanks een verlies van 2 zetels (4).

Het maakt het feest voor lijsttrekker Marcel ten Have van de Seniorenpartij er niet minder om. "Mensen zien dat er andere politiek moet komen. We gaan voor college-verantwoordelijkheid, al heeft het CDA als grootste partij daarin de leidende rol."

Bekijk hier de verkiezingsuitslagen per gemeente in West-Friesland

