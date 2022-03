Hoge opkomst Edam-Volendam, dossier Lange Weeren volgens lijsttrekkers cruciaal

Volgens Bootsman is het woningdossier Lange Weeren doorslaggevend geweest voor de winst en de hoge opkomst in de gemeente. De afgelopen raadsperiode werd er in de coalitie flink geruzied over de aanpak van de bouw van een nieuwe woonwijk in de gemeente.

"Wij waren duidelijk", zegt Bootsman. "We willen een integraal plan over het complete gebied. Niet op het kleinste grondgebied veel woningen bouwen waarbij de voorzieningen nog niet eens zijn ingetekend."

Nu haar partij er met de winst vandoor is gegaan wil ze vaart maken. "We moeten eigenlijk voor de zomer nog naar de provincie, dat is ontzettend belangrijk. Het is los van de Purmer het laatste stukje grondgebied Edam-Volendam waar een woonwijk kan komen die zo broodnodig is voor de inwoners."

Lijst Kras

Lijsttrekker Loek Kras van Lijst Kras is teleurgesteld: zijn partij heeft slechts drie zetels bemachtigd. "Het is heel teleurstellend. Ik had geen halvering verwacht", vertelt hij. Ook Kras denkt dat het dossier Lange Weeren een rol heeft gespeeld. "Het speelt al lang en daar is ruzie binnen de coalitie over geweest. Dat heeft een flinke impact in de media ook gehad."

Hij vervolgt: "Drie zetels is moeilijk te verteren. Het mocht niet zo zijn, we moeten ons gaan herpakken."