Komst van Marcs kroeg blijft lastig, nu Eemnesser politiek amper verandert

Het blijven onzekere tijden voor Eemnesser Marc Timmerman, die al langere tijd probeert om zijn stad een kroeg te geven. Hij staat nog net niet klaar om de tap te openen, maar krijgt politiek gezien de handen nog niet op elkaar voor de komst van de kroeg. En daar lijkt weinig verandering in te komen, want de gemeenteraad van Eemnes blijft de komende vier jaar precies hetzelfde als de afgelopen vier jaar. "Maar ik hou zeker hoop", vertelt Marc.

Marc werkt al meer dan drie jaar aan zijn plan voor een kroeg, de Ark. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een drijvende kroeg. Een kroeg in Eemnes is sowieso een gat in de markt: nadat drie jaar geleden de laatste kroeg van de stad sloot, heeft Eemnes geen horecagelegenheid meer. De 9.000 bewoners zijn aangewezen op omliggende gemeenten.

Initiatiefnemer drijvende kroeg de Ark trekt aanvraag in: 'Ontzettend raar'

Initiatiefnemer drijvende kroeg de Ark trekt aanvraag in: 'Ontzettend raar'

Marcs hoop was daarom gericht op de verkiezingen. Een andere gemeenteraad en andere wethouders zouden namelijk wel eens positiever tegenover zijn plan kunnen staan. "Maar helaas", reageert hij. "De samenstelling van de gemeenteraad is hetzelfde als de afgelopen vier jaar, dus het moet raar lopen wil de coalitie er straks heel anders uitzien. Maar het is afwachten. Het zou zeker nog kunnen", vertelt hij een dag na de verkiezingen.

Stemadvies

De grootste voorstander van de Eemnesser kroeg was de lokale partij Dorpsbelang. Marc hoopte dat de partij flink zou winnen, zodat het meer in de melk te brokkelen zou hebben de komende jaren. "Ik heb mensen die ik sprak ook echt een stemadvies gegeven om op Dorpsbelang te stemmen. Een stem voor die partij, is een stem voor de kroeg", glimlacht hij.

Het stemadvies van Marc zorgde echter niet voor een politieke aardverschuiving. "Ook de partijen die faliekant tegen waren, blijven gewoon zitten. Dus ik vrees niet dat er iets gaat veranderen."

Afwachten

Voor Marc zit er voorlopig niets anders op dan afwachten. "Ik wacht af welke partijen de komende jaren de coalitie gaan vormen. Dat zou de boel nog iets kunnen veranderen en daar hou ik mijn hoop op. Ik heb er verder geen invloed op. Ze weten wat ik wil en ik heb iedereen al zoveel mogelijk proberen te overtuigen", zegt Marc.

Als de lokale politiek dan toch eindelijk wil, staat Marc klaar. "Ik sta klaar om aan de slag te gaan en wil niets liever dan die kroeg openen. Daar is niks aan veranderd."