Telstar-coach Jonker confronteert selectie met NH Sport bericht

"Aan de werklust en manier van voetballen ligt het niet", vertelt Andries Jonker een dag voor de wedstrijd. De Telstar-trainer vertelt dat hij de kop van ons vorige bericht in de kleedkamer op het bord had geschreven: ' Leuk spelend Telstar staat weer met lege handen .' Een conclusie waar de coach zich in kan vinden en waar hij zijn spelers mee wilden confronteren. "Het heeft bij ons vooral te maken met verdedigen, dat moet echt veel beter."

"Of je nou bij Ajax of Telstar speelt het doel blijft hetzelfde", vervolgt Jonker zijn verhaal. "Gezamenlijk tot overwinningen komen en je individueel ontwikkelen." De Witte Leeuwen staan op dit moment vijftiende op de ranglijst en spelen nu twee wedstrijden in vier dagen. Morgenavond tegen FC Dordrecht en maandag op bezoek bij ADO Den Haag.

Contract

Tot slot de toekomst van Andries Jonker. De Velsense oefenmeester heeft een aflopend contract en tot nu toe is nog onduidelijk of beide partijen met elkaar doorgaan. Jonker staat daar zelf heel ontspannen in. "De bal ligt bij Telstar, maar ik maak me er geen moment druk over. We hebben nog niet gesproken en dat is ook prima zo. We staan er namelijk allebei heel relaxed in."

Telstar - FC Dordrecht begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.