Bijna alle stemmen geteld, maar gaat er volgens de Amsterdammer ook wat veranderen?

Na acht jaar is de Partij van de Arbeid (PvdA) weer de grootste in de stad. Maar de historisch lage opkomst, 46 procent, lijkt aan te geven dat veel Amsterdammers maar weinig vertrouwen hebben in de politiek. Toch hebben sommigen de hoop nog niet helemaal opgegeven.

Twee vriendinnen op het Buikslotermeerplein zijn blij met de winst van de PvdA. "Want GroenLinks vind ik maar niks. Omdat ze de stad verpesten." Vriendin nummer twee doet er nog een schepje bovenop. "Al dat yuppengedoe, sodemieter op. Met hun bakfietsen, rot op een keer. Bomen weghalen, het is allemaal te gek voor worden wat er allemaal gebeurt. Ook hier in Noord."

Geen vertrouwen meer in de politiek

Een andere voorbijganger heeft Partij voor de Dieren gestemd. Met de andere partijen heeft hij helemaal niets. "Ze doen toch maar wat. Ik heb eigenlijk geen vertrouwen meer in de politiek. Maar ja, het zij zo."

Een reiziger achter het Centraal Station is optimistischer. Hij hoopt op goede oude tijden nu de PvdA weer de grootste is in de stad. "Ik hoop dat we dat oude gevoel weer terugkrijgen, dat we weer een stad hebben waar van alles kan."