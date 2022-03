Man probeert ruzie te sussen in Amsterdam en wordt zelf mishandeld

De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien hoe meerdere mannen in de ochtend van 27 februari een man hebben mishandeld. Dat gebeurde op de Stadhouderskade ter hoogte van de Tesselschadestraat in Amsterdam.

Rond 04.00 uur verlaat het 27-jarige slachtoffer een feestje in de buurt van het Leidseplein. Als hij een half uur later over de Stadhouderskade loopt, ziet hij dat een kennis van hem - die op datzelfde feestje aanwezig was - lastig gevallen wordt door een groep van ongeveer zeven mannen. Hij probeert de boel nog te sussen, maar wordt daardoor zelf in zijn gezicht geslagen.

Bewusteloos

Hij rent weg van de groep mannen maar stort iets verderop ineen. Terwijl hij bewusteloos op de grond ligt, schoppen drie verdachten tegen zijn hoofd. Als het slachtoffer even later bijkomt blijkt zijn telefoon verdwenen. Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar blijkt dat hij een zware hersenschudding heeft.

Op zoek naar getuigen

Uit onderzoek is gebleken dat kort voor dit incident een nog onbekende fietser eveneens is lastig gevallen op de Stadhouderskade, mogelijk door dezelfde groep mannen. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling en roept alle betrokkenen dringend op om zich te melden.