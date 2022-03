Vechtpartij bij wasstraat door te lange rij vanwege Saharastof

Bij een wasstraat in Grootebroek zijn vanmiddag twee automobilisten met elkaar op de vuist gegaan nadat één van de twee voordrong in de rij. De wasstraten zijn vandaag overvol door het Saharastof dat gister is neergedaald. Het stof veroorzaakt een bruin laagje op auto's.

Vechtpartij bij wasstraat - Inter Visual Studio

Met stof bezaaide auto's staan in lange rijen voor de wasstraten. Het wachten in een vieze auto leverde frustraties op en bij het tankstation in Grootebroek liep het vanmiddag uit de hand. Een auto drong voor in de rij, waarna een wachtende automobilist verhaal ging halen. Het verhaal liep, volgens de politie, uit op rake klappen. De politie werd erbij geroepen en bemiddelde tussen de twee. Blijkbaar was er een misverstand over welke rij naar welke wasgelegenheid leidde. Er werd geen aangifte gedaan. Saharastof Vandaag ligt er op veel auto's een laagje bruin stof, afkomstig uit de Sahara. Het stof waait via de zuidelijke windstromen naar Nederland en is gisteren door de regen naar beneden gedaald. Wel vaker krijgt Nederland rond deze tijd een laagje bruin stof uit de Sahara. Het Saharastof wordt omhoog geworpen door stormen in de Sahara. Het komt op soms wel tien kilometer in de lucht en waait dan mee met de wind. Omdat er al dagen een zuidelijke wind waait, is het stof nu helemaal tot in Nederland gekomen. Inmiddels is al het stof neergedaald en de windrichting veranderd. Auto's zullen nu dus weer een tijdje Saharastofvrij blijven.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]