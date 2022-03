Bloemendaalse politici kunnen mouwen opstropen: "Het dorp heeft veel rumoer gekend"

Politiek en Bloemendaal, het lijkt soms niet de ideale combinatie. Afgelopen jaren zorgden heikele kwesties als Oldenhove en Blekersveld ervoor dat het vertrouwen in de lokale politiek ver te zoeken was. Genoeg reden voor de partijen om na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag te gaan.

De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in het dorp is de partij Hart voor Bloemendaal. De partij van Marielys Roos doet sinds 2018 mee en haalde toen al knap drie zetels. Daar is er nu een bijgekomen. "Fantastisch en fenomenaal", zijn de superlatieven die Roos noemt over winst. "Dit is een grote opsteker. We zijn diep geroerd en dankbaar."

Ook Eelke van Tienhoven van de VVD is tevreden, al had hij liever een zetel erbij gehad. "Maar dat was ons niet gegeven dit keer", reageert hij op NH Nieuws/Haarlem105.

Toch ziet Herbert Faber, lijsttrekker van GroenLinks, het niet als een verlies dat D66 boven zijn partij staat. "Qua aantal stemmen zijn we iets teruggegaan, maar het aantal zetels is gelijk gebleven. Je zou toch denken dat Bloemendaal niet het meest linkse dorp is van Nederland, dus dit is hartstikke mooi", reageert Faber.

Het was de afgelopen jaren vaak onrustig in de Bloemendaalse politiek. Uit een enquête van NH Nieuws/Haarlem105 en Kieskompas gaven Bloemendalers een 4.8 aan de lokale politiek. Daarmee scoorde het dorp als een van de slechtste van Noord-Holland.

Rumoer

"Bloemendaal heeft de afgelopen jaren verschrikkelijk veel rumoer gekend, dat was voordat wij in de coalitie kwamen", zegt Van Tienhoeven van de VVD. "Twee burgemeesters kwamen en gingen en wethouders sneuvelden. Afgelopen jaar hebben we het al rustiger gekregen. Er zijn geen wethouders of burgemeesters opgestapt en het dossier Elswoutshoek is afgesloten. Dus er is een goede stap gezet. "

Volgens Van Tienhoven komt vertrouwen te voet en vertrekt het te paard. "Het is dus noodzaak om de rust te bewaren en ons best te blijven doen. Ook in de raad, waar we niet elkaar het leven zuur moeten maken, maar moeten samenwerken."

Samenwerken

Dat samenwerken beaamt ook Herbert Faber, lijsttrekker van GroenLinks. "Het is heel simpel", zegt hij overtuigend. "We werken zo hartelijk en nuchter mogelijk met andere partijen samen. Dat hebben we gedaan en gaan we nu ook weer doen."

Ook in het contact met inwoners van Bloemendaal is hij simpel. "Als ik een mail krijg van een inwoner, dan maak ik een afspraak om een kop koffie te drinken of ik ga op de plek kijken."

Afspraak is afspraak

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal weet hoe ze als tamelijk nieuwe partij het vertrouwen kan winnen. "Wij hanteren een paar standaard regels, een ervan is: afspraak is afspraak," aldus Roos.

Als je een participatieproces hebt doorlopen met inwoners en er zijn duidelijk besluiten genomen in de gemeenteraad, dan moet je volgens de lijsttrekker niet een ontwikkelaar de kans geven om daar vanaf te wijken. "Het college moet dan pal staan voor die gemaakte afspraken", zegt Roos stellig.

"Kijk", vervolgt ze. "Betrouwbaarheid komt met betrouwbaar werk. Als je als overheid onvoldoende rekening houdt met je bevolking, dan krijg je verzet. En verzet leidt tot procedures, die leiden tot uitstellen, kosten en ontevredenheid. Dan is de visuele cirkel rond."

Het idee van Roos is dan ook om beter te luisteren en ideeën van inwoners serieus te nemen. "We hebben een kundige bevolking. Mensen zijn niet dom en weten goed wat er in hun eigen omgeving speelt. Daar willen we rekening mee houden en gebruik van maken", aldus Roos.

Coalitie

Dat de VVD als grootste partij in de coalitie gaat komen, is vrij zeker. De kans dat GroenLinks daarbij zal komen is niet al te groot, al staat de partij volgens Fabers er zeker open voor. "We wachten het af en staan zeker open voor het gesprek."

Roos staat daar anders in. Ze wil dan ook mee regeren, maar weet nog niet met welke partijen."Ideaal voor ons is als alle coalitiepartijen daar een goed gevoel aan overhouden. Een gedwongen coalitie, dat is geen goed uitgangspunt. Je moet wel vier jaar met elkaar door."