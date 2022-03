Zeven jaar cel voor man die brand stichtte bij Hoorns tankstation

Kenadid A. (34) moet een gevangenisstraf van zeven jaar uitzitten. Die uitspraak deed de rechter vanmiddag. A. stichtte in mei 2020 brand in de winkel van een tankstation aan de Zwaagmergouw in Hoorn en overgoot een nietsvermoedende klant met benzine.

"Door zijn handelwijze heeft de verdachte zijn gevoelens van boosheid op een volstrekt verkeerde manier geuit. Hij heeft mensen erbij betrokken die niets met zijn conflict met de gemeente te maken hadden. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. Het had veel erger kunnen aflopen", oordeelt de rechter. A. heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan doodslag en brandstichting. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand een straf van zes jaar cel. Volgens de officier van justitie was het een godswonder dat het niet erger af was gelopen. Het OM beschuldigde hem van poging tot moord. Daarnaast zou hij in april 2020 ook vijf auto's met een hard voorwerp hebben vernield. Vlammenzee A. zou boos zijn geweest op de politie en gemeente omdat hij al drie jaar probeerde onderdak te vinden. Die dag was hij vrijgekomen uit de gevangenis en voelde zich niet gehoord in zijn noodkreet. Hij liep het gemeentehuis uit, stak de weg over naar het tankstation en vulde een gieter met benzine. Hij ging de winkel binnen en zou hebben geroepen: 'Ik steek jullie allemaal in de fik'. Hij overgoot een bezoeker en goot de rest van de gieter over de grond. Andere winkelbezoekers probeerden hem nog tegen te houden en hem naar buiten te duwen maar dat mislukte. A. stak vervolgens de benzine aan waarna een grote vlammenzee de kiosk vulde. Tijdens de zitting begin maart ontkende hij in alle toonaarden. Hij wilde alleen maar aangehouden worden. De slachtoffers en medewerkers die die dag aanwezig waren, hebben tot op de dag van vandaag nog veel last van de traumatische gebeurtenis. A. moet aan de slachtoffers een bedrag van 9.000 euro schadevergoeding betalen.