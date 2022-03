Aangeslagen FC Volendam hoopt draad weer op te pakken tegen ADO Den Haag

Acht verliespunten in drie wedstrijden en de koppositie kwijt. Het gaat even niet goed met FC Volendam. Morgenavond wacht de confrontatie tegen ADO Den Haag. We kijken vooruit met de ervaren middenvelder Kevin Visser en assistent-trainer Matthias Kohler.

Matthias Kohler over wonden likken en de wedstrijd tegen ADO Den Haag - NH Nieuws

Zonder trainer Wim Jonk bereidde FC Volendam zich vandaag voor op de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De oefenmeester bleef thuis wegens een migraineaanval. Daardoor stond de training onder leiding van assistent Matthias Kohler. De verwachting is dat Jonk er morgenavond gewoon bij is in Den Haag.

'Dingetje'

Kevin Visser liet vandaag na de training duidelijk merken dat hij en z'n teamgenoten een flinke klap hadden opgelopen. Vooral dat FC Volendam niet meer de koploper is in de eerste divisie is volgens de ervaren middenvelder een 'dingetje'.

