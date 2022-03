Lage verkiezingsopkomst moet leiden tot meer burgerparticipatie: "Dat wordt tijd!"

De laatste jaren verlegde ze haar focus naar de veranderende samenleving, en zet ze zich in voor burgerberaden als manier om tot oplossingen te komen voor grote maatschappelijke kwesties. De lage opkomst, in Noord-Holland 49 procent, bewijst nog maar eens dat het tijd is voor verandering. "Al speelt de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol. Daardoor was er ook minder aandacht voor de verkiezingen", legt Rovers uit.

Ze vervolgt: "Maar een factor kan ook zijn dat mensen zich hebben afgewend omdat ze het gevoel hebben dat ze toch niets te zeggen hebben over wat de politiek beslist over onderwerpen. Dat is een trend die je al langer ziet." Volgens haar is bestuurlijk vernieuwing

noodzakelijk.

Geen vertrouwen in politiek

"Daar heeft zowel de landelijke als lokale politiek te lang geen oog voor gehad." De Amsterdamse legt uit waar het probleem ligt. "Er is een grote groep die vindt dat de politiek niet in staat is om grote problemen aan te pakken. Maar ook mensen die het gevoel hebben: 'ik heb er toch geen invloed op'. Bijvoorbeeld bij windmolens om een voorbeeld te noemen."

Maar hoe moet het dan wel? "Neem het voorbeeld van de windmolens. Nu is het besluit vaak al genomen dat er bijvoorbeeld windmolens moeten komen, en mag je alleen nog meepraten of die op plek A of B moeten komen. Terwijl inwoners heel goed over de achterliggende vraag kunnen meepraten: hoe zorgen we voor schone energie in de regio?"

Laat burgers meepraten

En haar boodschap: "Dat moet je al heel vroeg in het proces doen. Als je mensen ook echt laat meedenken is de praktijk dat er haalbare oplossingen komen, die ook aansluiten bij de samenleving. Zelfs als mensen misschien niet tevreden zijn met de uitkomst, hebben ze er dan wel begrip voor."

Succesvolle initiatieven, zoals burgerberaden, zijn er genoeg geweest legt Rovers uit. "In Steenwijkerland hebben inwoners meegesproken over hoe de gemeente energieneutraal moet worden. Dat is nu ook het beleid geworden."

En in Zeist mochten inwoners meepraten hoe het miljoenentekort moest worden aangepakt. "Daar heeft de gemeente inwoners geloot, waardoor een goede afspiegeling ontstond. Ook veel mensen die anders niet aan participatie meedoen. Inwoners hebben aanbevelingen gedaan. Die zijn grotendeels overgenomen, en het tekort is weggewerkt."

Meer bestuurlijke vernieuwing?

Partijen die de manier van politiek besturen willen veranderen, en bewoners meer willen betrekken, behaalden successen. Zoals Samen Beverwijk, en Goois Democratisch Platform (Gooise Meren). "Ik vermoed dat steeds meer partijen gaan voor bestuurlijke vernieuwing. Je ziet dat steeds meer, ook bij gevestigde partijen. Er is grote behoefte aan", vertelt de schrijfster en cultuurhistoricus.

En meer mensen die mee mogen beslissen leidt volgens haar niet tot eindeloze discussies. "De ervaring leert dat als je het goed organiseert het niet ingewikkelder wordt. Mensen willen graag meepraten. Het initiatief voor bijvoorbeeld burgerberaden komt ook steeds meer uit de samenleving zelf, en is dus geen politiek proefballonnetje."