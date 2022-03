Provincie zet deur op een kier voor enorme zonneweide tussen Hoofddorp en A5

Dat bevestigt de gemeente zojuist tegenover NH Nieuws. Het gaat om een park van 60 hectare groot, omgerekend zo'n 120 voetbalvelden, op boerengrond tussen het oosten van Hoofddorp en de A5. Het gebied ligt in het verlengde van een ander zonnepark, in de bocht van de Ring om de Noord in Hoofddorp.

Plannen

Ongeveer de helft van de grond zal gebruikt gaan worden voor zonnepanelen, de overige lap grond wil Vattenfall gebruiken voor 'recreatieve, educatieve doeleinden en/of landschappelijke inpassing', staat beschreven op de website van de energiemaatschappij.

'Het is m'n pensioen'

Vattenfall huurt de grond van een boer, woonachtig aan de Rijnlanderweg. Hij vertelde bijna een jaar geleden dat de keuze voor een zonneweide of 'blijven boeren' een tweestrijd is: "Ik heb met enige pijn in mijn hart mijn handtekening onder het contract gezet. Ik vind de panelen erg lelijk, maar er zit een groot gat tussen boeren en verdienen aan de zonnepanelen. Het is m'n pensioen", aldus de boer.

Ondanks het overbelaste elektriciteitsnet kan het zonnepark aangesloten worden op het net: "Wij vragen alle initiatiefnemers vroeg in het proces een verklaring van Liander op te vragen en met Liander in gesprek gaan over de aansluiting.", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Ganzenoverlast

Of het zonnepark er daadwerkelijk komt, ligt in de handen van de gloednieuwe gemeenteraad. Zij zullen stemmen over de voorlopige vergunningaanvraag. De provincie geeft daarnaast aan te willen onderzoeken of zonne-akkers een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast.