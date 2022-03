ODS grote winnaar in Stede Broec: "Nieuw team spreekt blijkbaar aan"

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Stede Broec. De partij verloor weliswaar een zetel ten opzichte van 2018, maar kreeg de meeste stemmen.

Lijsttrekker Thijs Visser van ODS, reageerde in een interview bij mediapartner WEEFF enthousiast. Nog voordat de volledige uitslag binnen was, zag het er al goed uit voor de partij. "We hebben een heel nieuw team, en die nieuwe mensen spreken kiezers blijkbaar aan. Daar ben ik heel blij mee."

Bekijk hier de verkiezingsuitslagen per gemeente in West-Friesland

