De Peiling: er moet weer een opkomstplicht komen voor de verkiezingen

Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen is met nog geen 47 procent in Noord-Holland dramatisch en historisch laag. Het vorige dieptepunt was in 2014 toen ruim 52 procent van de stemgerechtigden de weg naar de stembus wist te vinden. Tot 1970 gold er in Nederland een opkomstplicht. Moet dat weer ingevoerd worden om mensen naar de stembus te krijgen?

Vooral in de grote steden zijn minder mensen naar de stembus gegaan. Rotterdam had een dramatische opkomst van 39 procent. Voor Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken genoeg reden om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de lage opkomstcijfers. Het is volgens haar nog niet duidelijk of er 'lokale omstandigheden of landelijke zaken' speelden meldt het AD.

Opkomstplicht

Nederland kende van 1917 tot 1970 een opkomstplicht voor de verkiezingen. In die periode ging er zo'n 94 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Ging je niet stemmen dan riskeerde je een boete van enkele guldens. Als je meerdere keren had verzuimd te stemmen, dan moest je voor de rechter komen. In sommige landen werd zelfs je stemrecht afgepakt als je je stem niet uitbracht, dit gold niet voor Nederland.