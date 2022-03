Hoornse pizzeria lanceert recyclebare pizzadoos op Landelijke Opschoondag: "Eerste proef in Nederland"

"We zijn de eerste in Nederland die het gaan proberen", zegt eigenaar Sydney Groot van pizzeria Slijs in Hoorn. Vandaag lanceren zij op de Landelijke Opschoondag de recyclebare pizzadoos. En wie vandaag meedoet met de landelijke schoonmaakactie, wordt op een pizzapunt getrakteerd.

'Plastic for Pizza', zo heet de actie die burgerinitiatief CleanUp Hoorn deze dag houdt. Inwoners uit verschillende Hoornse wijken gaan met afvalgrijper en vuilniszakken het zwerfafval op straat uitroeien en wandelen naar het Julianapark. Lever je je zwerfafval in? Dan krijg je een muntje om vervolgens einde van de ochtend te worden getrakteerd op een pizzapunt-lunch aan het strandje in het park.

"Wat veel mensen vaak niet weten, is dat een 'vuile' doos van een bezorgpizza niet bij het oud papier mag, omdat er etensresten aan zitten", vertelt Margreet Aartsen van CleanUp Hoorn. Vrijwel dagelijks gaat ze in de Kersenboogerd de straat op om afval te rapen. Deze ochtend zullen uit allerlei wijken verschillende vrijwillige schoonmaakploegen vertrekken. "We zijn blij dat we – na corona – eindelijk weer wat kunnen organiseren. Dan wordt het opruimen van afval ook veel leuker en breder gedragen als je het samen doet."

Pizzadoos met borg

Met de innovatieve plastic pizzadozen wil de pizzeria een steentje bijdragen aan een schonere stad. Met vaste klanten gaan ze eerste een proef doen. "Als iemand een pizza besteld, houden ze de doos thuis. Bij een volgende bestelling, dan wisselen we de doos om", legt Sydney van pizzeria Slijs uit.

De hamvraag alleen is: waar en voor hoe lang bewaar je een grote pizzadoos in huis? "Dat is de crux. Ik heb een poll gedaan op Instagram of mensen het erg zouden vinden om borg te betalen op een doos. 56 procent vond van niet en 44 vond dat wél een drempel. Dat moeten we gaan ondervinden."

Idee uit Duitsland

De pizzadozen, gemaakt van plastic, kunnen in de vaatwasser en gaan zo'n 200 keer mee. "Daarna wordt het verschredderd tot slierten en daar kunnen dan weer nieuwe plastic dozen uit gemaakt worden." Het is een uitvinding van Duitse studenten. "In 2019 was ik er al op zoek naar, maar toen bestond het nog niet. Toen kwam dit voorbij van een aantal Duitse studenten, die dit als studieproject deden."

Omdat er zoveel aanvragen kwamen, besloten zij naderhand om de dozen in productie te gaan brengen. De huidige pizzadozen zijn nog niet van gerecycled plastic gemaakt, maar dat is binnenkort wel de bedoeling.

Upcycle-trend

Er blijft wel keus: je hoeft niet per se een pizza in een recylebare doos te bestellen. "Nee hoor, ook de 'gewone doos' blijft. We denken dat het in het begin nog niet storm zal lopen, maar dat zeker wel 10 tot 30 procent er gebruik van gaat maken."

Recyclen wordt volgens hem wel steeds meer een trend. "Ik merk dat mensen meer met recyclen en upcyclen bezig zijn. Dat bevestigen de gemeenteraadsverkiezingen voor mij ook, dat GroenLinks weer hoog staat. Dus dat is wel de doelgroep die we willen aanspreken. Ik denk dat mensen er wel wat voor over hebben, maar dat moet de proef uitwijzen."

De gemeente zorgt ervoor dat al het verzamelde zwerfafval van de actiedag vandaag door HVC wordt opgehaald, waarna het (deels) gerecycled wordt.