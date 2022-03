'Hé, een mossel!': schelpen zoeken op Texel tijdens eerste Nederlandse schelpenteldag

Nonnetjes, mossels, kokkels, otterschelpen, oesters en ja, wat spoelt er nog meer aan op het strand? Vandaag is de eerste schelpenteldag van Nederland; vooralsnog alleen op Texel en in Zuid-Holland. Organisator Museum Naturalis wil proberen zoveel mogelijk schelpen in kaart brengen voor onderzoek. "En we proberen de nieuwsgierigheid aan te wakkeren bij de strandbezoekers, want schelpen zijn altijd bijzonder."

"Wat je aan schelpen vindt op het strand is een weerspiegeling van wat er leeft in de zee", vertelt Bart Bruin van Naturalis. "Het zegt wat over de zeebodem en voedingsstoffen in het water. We zien soorten opkomen en verdwijnen en dat willen we nu in kaart brengen met hulp van natuurorganisaties en strandbezoekers."

Loran Kleine Schaars van de Strandwerkgemeenschap doet een telling speciaal voor Texel. "Wij lopen altijd al op het strand tussen paal 9 en 12 op zoek naar schelpen, kwallen, wieren en krabben. We zien wat nieuwe soorten opkomen, zoals de Amerikaanse strandschelp. Die komt voor in de Golf van Mexico en is met vrachtschepen hier terechtgekomen. Wie zien ook dat sommige inheemse schelpsoorten langzaam terugkeren."

Landelijke teldag

De actie is overgewaaid uit België. Natuurorganisaties houden daar al vijf jaar een schelpenteldag. Nederlandse organisaties die werken met biodiversiteit en kennis over de stranden gaan gezinnen, strandbezoekers en burgerwetenschappers helpen om de schelpen in kaart te brengen. Bart Bruin: "Als de teldag een succes is, komt er in september een landelijke actie en hopelijk wordt het dan een traditie. Meedoen maakt een bezoek aan het strand leuker en de gegevens helpen de wetenschap."

Het succes hangt vooral af van deelname van vrijwilligers en voldoende gegevens via de zoekkaarten. Wie op Texel mee wil doen aan de schelpenteldag kan zich aanmelden bij Loran Kleine Schaars via [email protected]. Hij start vandaag om 13.00 uur bij paal 9 en heeft een aantal schelpenexperts uitgenodigd.

Kun je niet naar Texel en wil je wel vast oefenen, dan kun je de zoekkaart downloaden op de website van Naturalis.