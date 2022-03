Dumpen van afval is dagelijkse kost in de Kersenboogerd: "Een doorn in het oog"

Het is geen geheim meer: op een aantal plekken in de Kersenboogerd liggen straten vol met zwerfafval en de klachten van bewoners zijn niet van de stank. De gemeente Hoorn erkent het probleem, maar kan en wil het niet te vaak opruimen. "Anders gaat er een verkeerde boodschap uit."

Stoepjes vol met vuilnis, afvalzakken die lukraak langs de straat staan en overbodige huisraad naast ondergrondse vuilcontainers. In de Kersenboogerd – een wijk in Hoorn – is het dagelijkse kost. De gemeente erkent het probleem in de wijk, maar het aantal meldingen van afvaldumpingen lijkt de laatste tijd alleen maar te zijn toegenomen. "Een taai probleem. Het heeft onze aandacht", meldt woordvoerder Lisa Beerepoot.

Margreet Aartsen, die vlakbij woont, heeft al verschillende telefoontjes gepleegd om de troep te laten ophalen. "Ik had het al gemeld bij de gemeente, maar toen kreeg ik corona en kon ik zeker negen dagen niet de deur uit. Daarna lagen die bergen er nog steeds, toen heb ik een melding op Facebook geplaatst. En pas toen werd er wat mee gedaan."

Volgens haar gaat het om 'winkelwagens vol' met vuilniszakken die in de wijk gedumpt worden. "Zo apart, het lijkt elkaar aan te steken."

Margeet is niet de enige die zich suf belt en meldt. Tientallen bewoners klagen over de vuilnisbergen die alsmaar groter lijkt te worden. Heeft melden dan nog wel zin? "Melden heeft wel degelijk zin. Het is belangrijk om te weten op welke dagen en tijden dit gebeurt, zodat we gerichter kunnen handhaven", benadrukt Beerepoot.

Een gerichtere aanpak

Op de vraag of er een verklaring is voor de toename, reageert de woordvoerder: "Het is ontstaan in het begin van de coronaperiode. Veel mensen waren thuis en gingen opruimen. Misschien door extra drukte bij de afvalbrengstations, dat bewoners daarom hun afval en grofvuil maar in de buurt dumpten."

Iets dat volgens haar niet alleen in Hoorn gebeurt, maar in heel Nederland. "Maar op veel plekken is het dumpen van afval gelukkig al afgenomen."



Hoorn gaat de komende tijd meer werk maken van het opsporen van mensen die hun afval nog steeds dumpen. Maar alleen handhaving zet geen zoden aan de dijk, vindt Beerepoot. Ook het gedrag van de bewoners moet veranderen. "Als gemeente houden we met enige regelmaat gerichte handhavingsacties en we reageren natuurlijk ook op meldingen vanuit de buurt. Dat levert niet altijd wat op."

Want er is lang niet altijd adresinformatie te vinden en zonder die informatie is het vaak moeilijk te bewijzen. "Een doorn in het oog", vindt zij.