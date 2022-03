CDA blijft ondanks verlies grootste partij in Schagen, JessLokaal is grootste stijger

In Schagen kon gisteravond de vlag uit bij het CDA, want ondanks dat de partij drie zetels verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen was ze met zeven zetels nog altijd de grootste partij in de gemeente. Ook de lokale partij JessLokaal mocht heel blij zijn met de uitslag: ze verdubbelde het aantal zetels naar zes en was daarmee de grootste stijger.