Boer Ayoub in Expeditie Noord-Holland de podcast: 'Bij ruzie sprong ik tussen vader en moeder'

Boer Ayoub is bij NH Nieuws niet alleen te zien in de vierdelige serie Expeditie Noord-Holland met Ayoub. Deze is nu ook te beluisteren als splinternieuwe gelijknamige podcast. In deze humorvolle podcast, gemaakt door presentator en regisseur Koen Bugter, laat Ayoub ons nóg meer in zijn ziel kijken. Dit keer vertelt Ayoub over hoe hij thuis én op school "nooit rust kon vinden."

Ayoub wordt steeds vaker als rolmodel gezien, door met name jonge kinderen. In gesprek met Koen legt de jonge boer uit: "geloof in je zelf. Ik doe dingen op mijn manier. Tuurlijk mag je mij nadoen met sommige dingen, maar zorg dat je altijd je eigen identiteit behoudt. Je bent wie je bent. Je kunt niet mij zijn. Dat maakt ieder mens uniek. Iedereen heeft zijn eigen barcode zoals tulpen."

Ayoub is filosofisch: "ik probeer meer uit het leven te halen. Ik geloof dat ik een belangrijk persoon kan zijn. Ik wil een verschil kunnen maken voor iedereen die er wat aan heeft."

Principes

Ayoub wordt met enige regelmaat benaderd op zijn Instagramaccount door bedrijven. Ayoub is bewust welke merken hij steunt en welke niet. "Schoenen die 600 euro kosten doe ik niet. Want kinderen zien het ook dat ik dat dan heb. Maar sommige ouders hebben dat geld niet. Ik heb dat ook nooit gehad en nooit behoefte aan gehad. Er zijn belangrijkere dingen dan schoenen van 600 euro."

Koen wil weten of Ayoub dan ook geen reclame voor dure schoenen wil maken als hij er duizenden euro's voor zou krijgen? "Ik heb gewoon principes en geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maak ik wel geld."

Thuis geweld

Ayoub heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. "Er was thuis geweld. Ik werd soms geslagen. Er was geen rust thuis en ik werd op school gepest. Dus ik vond geen rust op school en niet thuis. Ik ging buiten rondjes lopen en was alleen op mijn kamer om toch rust te vinden. Maar ik wilde ook veel thuis zijn zodat er ruzie tussen mijn ouders was op tijd kon ingrijpen. Ik was tussen de 8 en 14 jaar oud. Ik sprong er tussen of ik belde iemand. Het is wat het is. Het heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik vandaag ben. Ergens ben ik blij dat ik het heb mogen meemaken. Ik weet nu wel hoe het niet moet. Ik wil uiteindelijk zelf een gezin met kinderen. Ik denk dat ik 'de hele zooi' anders zou doen. Dus niet slaan. Maar als ik veel geld verdien, stuur ik hem naar een legerkamp. Ja vriend, discipline leren."

Ik houd van je

Toch zijn er ook positieve rolmodellen in het leven van Ayoub: "Ik zelf, mijn neef Hamza, mijn moeder en boer Jan. Dat is de eerste boer waar ik mijn eerste stage gelopen. En waar ik nog steeds kom. Hij is altijd rustig, heel kalm, heerlijk leventje. Mijn agrarische vader. Ik zeg tegen hem: ik houd van je."