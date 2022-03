Man zwaargewond na steekpartij, verdachte direct aangehouden

Een man is rond middernacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Baljuw in Assendelft. De verdachte, een man, kon direct worden aangehouden.

Twee ambulances en een traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een verslaggever die ter plaatse was, waren familieleden van het slachtoffer bij het incident aanwezig en hevig geëmotioneerd. De verdachte kon na de steekpartij direct in de boeien worden geslagen. De man is overgebracht naar het bureau voor verhoor.

De recherche onderzoekt de zaak. Politie Zaanstreek-Waterland roept getuigen op zich te melden.